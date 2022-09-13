Сентябрь, 13 в 13:24

На фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины российские оккупанты начали срочно эвакуировать свои семьи с юга нашего государства и из временно захваченного Крыма.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, рашисты вывозят семьи в РФ.

– Успешные действия защитников Украины заставляют так называемую “власть” временно оккупированного Крыма и юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию РФ, — отмечается в сообщении.

По данным разведки, захватчики – представители оккупационной “администрации”, ФСБшники и командиры воинских частей – уверяют население Крыма в безопасности пребывания на полуострове. Сами же тайно от подчиненных пытаются продать жилье в Крыму и срочно эвакуировать своих родственников с полуострова.

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При этом оккупанты ввели для других запрет на заключение сделок по купле-продаже жилья в Крыму, ограничили передвижение через Крымский мост.

Кроме того, они пытаются скрыть информацию о мощном контрнаступлении украинских военных.

Как известно, молниеносное и успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области происходил с начала прошлой недели. Украинские военные нанесли там оперативное поражение РФ, отвоевав практически весь регион.

На юге Украины ВСУ освободили 13 населенных пунктов, а общая площадь деоккупированных территорий превысила 500 кв. км.

По состоянию на 12 сентября в Минобороны Украины сообщили о деоккупации почти 6 тыс. кв. км территорий, ранее захваченных армией РФ.

Источник: ГУР Минобороны Украины