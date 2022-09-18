Сентябрь, 18 в 13:11

Президент РФ Владимир Путин не справляется со всеми своими военно-стратегическими задачами на войне в Украине.

Об этом заявил адмирал сэр Тони Радакин, глава Комитета начальников штабов Минобороны Великобритании.

При этом он считает, что война в Украине, вероятно, затянется надолго, несмотря на недавние успехи украинских Сил обороны.

Сейчас смотрят

— Мы изначально говорили, что это (война в Украине — Ред.) стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в данном случае это стратегический провал. Путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, он хотел подчинить себе Украину, но этого не произойдет, — заявил адмирал.

Британский адмирал напомнил, что Путин хотел захватить столицу Украины за три дня, но этого не произошло. Кремль хотел ослабить НАТО, но этого также не произошло.

— Мы видели, что он хотел ослабить НАТО. Сейчас НАТО намного сильнее, к нам присоединились Финляндия и Швеция. Он хочет сломить международную решимость. Ну, на самом деле, она усилилась за этот период. А он (Путин — Ред.) находится под давлением, его проблемы лишь нарастают, — сказал Радакин.

Ранее глава разведки Пентагона Скотт Берьер заявил, что неудачи России и ограниченные ресурсы армии РФ в Украине свидетельствуют, что оккупанты не способны достичь начальных целей Путина.