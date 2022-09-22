Сентябрь, 22 в 18:29

Казахстан заявляет, что не будет выдавать гражданам России постоянный вид на жительство без разрешения Москвы. Сейчас все больше россиян стремится покинуть РФ после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Об этом сообщает RFE/RL.

Спикер казахского парламента Маулен Ашимбаев заявил, что правоохранительные и миграционные органы Казахстана работают в соответствии с законом.

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По его словам, госструктуры уже осведомлены о ситуации относительно резкого увеличения числа граждан России, покидающих страну.

— Наши официальные учреждения не будут выдавать вид на жительство лицам, которые не предоставят документы, подтверждающие, что их страны не имеют возражений против переезда в Казахстан, — сказал Ашимбаев.

Стоит отметить, что после официального объявления частичной военной мобилизации россияне могут въезжать без виз в Армению, Беларусь, Грузию, Сербию, Казахстан и Монголию.