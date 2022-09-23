Парламент Германии не поддержал немедленную передачу танков Украине

Сентябрь, 23 в 15:50

В четверг, 22 сентября, немецкий парламент не смог проголосовать за законопроект, который предусматривает немедленную передачу западных танков и другой бронетехники Украине.

Как сообщает NTV, инициатором документа под названием Защищая мир и свободу в Европе — решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас выступил оппозиционный блок ХДС/ХСС, также известный как Союз.

Согласно законопроекту, правительство Германии должно было предоставить разрешение на немедленную передачу Украине боевых танков, бронетранспортеров из имеющихся запасов, а также дополнительное тяжелое вооружение.

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Во время обсуждений депутат от Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, возглавляющая парламентский комитет по обороне, призвала коллег поддержать документ.

– В нынешней военной ситуации, в которой украинская армия постепенно отвоевывает свои территории, мы должны поставить как минимум БТР Fuchs и боевую машину пехоты Marder. А если этого требует ситуация, возможно, и боевой танк Leopard, — сказала она.

Однако депутаты “светофорной коалиции” и члены “левой” фракции своими голосами помешали немедленному принятию решения в парламенте.

Вместо этого предложение ХДС/ХСС было передано на рассмотрение комитета иностранных дел, что значительно откладывает принятие решения.