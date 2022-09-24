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Російський ведмідь поранений: РФ через мобілізацію опинилася в глибокій кризі

Марта Бондаренко, редактор ленты
Російський ведмідь поранений: РФ через мобілізацію опинилася в глибокій кризі
Фото: Pixabay

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил российского президента с раненым медведем и предостерег, что в ближайшее время можно ожидать эскалацию боевых действий в Украине.

Об этом сообщает Радио Польши.

По словам Моравецкого, с каждым днем ​​режим Путина слабеет, а пропаганда постепенно разрушается.

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— Российский медведь ранен. Русскому медведю больно и, к сожалению, в ближайшее время можно ожидать эскалации насилия и волны российской агрессии. Но это не меняет того факта, что режим Путина слабеет с каждым днем, теряя кровь и воздух, – заявил польский премьер.

Что касается объявления частичной мобилизации, то это свидетельствует не о силе России, а о глубоком ее кризисе. Хотя, по мнению российского президента, это должно было вызвать страх.

По словам Матеуша Моравецкого, с самого начала полномасштабного вторжения весь мир смотрел на позор русской армии: полуизношенную технику прошедшей эпохи; танки, брошенные посреди поля; солдат, которые попав в украинский плен, говорили, что шли на учения, а не на войну.

Глава правительства Польши напомнил, что российский президент долгое время не отправлял на фронт этнических россиян – туда обычно уходили азиатские меньшинства из отдаленных российских республик.

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Матеуш Моравецкий считает это свидетельством расистской политики Кремля.

– Сейчас, на фоне потерь в людях и технике со стороны России, на фоне отвоевания украинцами своих городов, Путин оказался приперт к стене. Потрясающая реакция российского общества на новость об обязательном призыве. Буквально через час после выступления Путина российский интернет захлестнула волна вопросов о том, как избежать призыва в армию, а в поисковике Google стали искать: как сломать руку или как покинуть Россию, — заметил премьер.

Он признался, что смотрит на российские протесты с надеждой. По его мнению, под массовым внешним и внутренним давлением кремлевский режим может рухнуть.

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