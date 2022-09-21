Сентябрь, 21 в 18:15

Утром 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России.

На это уже отреагировали представители украинской власти и ряд лидеров стран Запада.

Факты ICTV собрали реакцию представителей власти западных государств на мобилизацию в России.

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Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что заявление Владимира Путина является признаком того, что российские планы потерпели неудачу.

— Путин и его министр обороны отправили десятки тысяч плохо экипированных и плохо обученных своих граждан на смерть. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть того факта, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество объединилось, и Россия становится глобальным изгоем, — говорит Уоллес.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что после слов президента РФ помощь Украине нужно усилить.

— И это (мобилизация в РФ, — Ред.) лишь очередное доказательство того, что Россия — единственный агрессор во всей этой ситуации, — сказал он.

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджет Бринк подчеркнула, что официальный Вашингтон никогда не признает российских претензий на якобы аннексированную украинскую территорию и продолжат поддержку Украины.

Она также заявила, что “фальшивые референдумы и мобилизация — это признаки слабости”.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что решение Кремля о частичной мобилизации в России является признаком паники, поэтому не стоит воспринимать это как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом.

— Мобилизация, призыв к референдумам в Донецке — это все признаки паники. Его риторика о ядерном оружии — это то, что мы слышали много раз раньше. Все это — известная нам риторика. Я бы посоветовал сохранять спокойствие, — сказал он.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что после объявления мобилизации в РФ Украину надо поддерживать еще больше, насколько это возможно.

— Мы не должны поддаваться на шантаж, и должны поддерживать Украину, насколько можем. Россия сейчас является такой же угрозой для мира в Европе и всем мире, как нацистская Германия в прошлом веке, — отреагировал он.

Глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что теперь на ведение геноцидной войны против Украины бросят еще больше людей и военной техники. Это отчаянный, панический и глупый шаг.

— Итак, на ведение геноцидальной войны против Украины бросят еще больше людей и военной техники. Это отчаянный, панический и глупый шаг. Эстония и Европа будут поддерживать Украину, — сказал он.

В то же время Литва объявила, что повысит уровень готовности сил быстрого реагирования своей армии “для предотвращения любых провокаций с российской стороны”.

— Поскольку в России будет проводиться и военная мобилизация, в том числе и в Калининградской области, что по соседству, в Литве не могут просто спокойно на это смотреть, — написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Габек назвал указ Путина о мобилизации “еще одним неверным шагом России”.

— Конечно, мы будем обсуждать, как реагировать на этот плохой шаг, — заявил Хабек.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что проведение мобилизации является актом отчаяния.

— Россия не может выиграть эту войну. Оказывается, он с самого начала совершенно неправильно оценил ситуацию — и недооценил как дух сопротивления украинцев, так и нашу решимость и единство, — заявил он сегодня на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его мнению, Путин только ухудшает ситуацию, продолжая военную эскалацию.

Шольц также дал четко понять, что Германия никогда не признает результатов пседореферендумов на оккупированных территориях Украины.

— Мы твердо стоим на стороне Украины, — добавил канцлер.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину.

— Мы сделаем все возможное вместе с нашими союзниками, чтобы НАТО еще больше поддержала Украину, чтобы она могла защитить себя. Сообщения о частичной мобилизации подтвердились. Россия попытается уничтожить Украину и захватить часть ее территории. Мы не можем этого допустить, — сказал он.

В то же время министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что, как и Литва, усилит уровень готовности финских Вооруженных сил.

— Наши силы обороны хорошо подготовлены, и мы пристально следим за ситуацией, — сказал глава оборонного ведомства Финляндии.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заверил в непоколебимой поддержке Украины Евросоюзом на фоне решения Кремля о мобилизации в России.