Сентябрь, 25 в 15:34

В восьмом пакете санкций Европейского Союза против России не будет ограничения цен на нефть.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

– Поскольку G7 все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, оно, вероятно, не будет фигурировать в последнем пакете санкций ЕС против России, – отметил он.

По словам корреспондента, скорее всего, санкции введут против химикатов, машин, сталелитейной продукции (на €12 млрд), а также более 10 причастных к псевдореферендумам на временно оккупированных территориях людей.

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as the G7 still is working on the details of the oil price cap, it prob won’t feature in the immediate EU sanctions package on #Russia. but there will likely be sanctions on chemicals, machinery, steel products (€12 bn worth) + listings a dozen for the “referenda”. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 25, 2022

Напомним, что G7 заявили, что не будут признавать результаты фейковых референдумов, проведенных во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях, а также частях Херсонской и Запорожской областей Украины.

Также страны G7 готовы ввести новые санкции в отношении России.