В восьмом пакете санкций Европейского Союза против России не будет ограничения цен на нефть.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По словам корреспондента, скорее всего, санкции введут против химикатов, машин, сталелитейной продукции (на €12 млрд), а также более 10 причастных к псевдореферендумам на временно оккупированных территориях людей.

as the G7 still is working on the details of the oil price cap, it prob won’t feature in the immediate EU sanctions package on #Russia. but there will likely be sanctions on chemicals, machinery, steel products (€12 bn worth) + listings a dozen for the “referenda”. #Ukraine

