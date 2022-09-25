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В восьмом пакете санкций ЕС против России не будет ограничения цен на нефть

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
нафта
Фото: Depositphotos

В восьмом пакете санкций Европейского Союза против России не будет ограничения цен на нефть.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

– Поскольку G7 все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, оно, вероятно, не будет фигурировать в последнем пакете санкций ЕС против России, – отметил он.

По словам корреспондента, скорее всего, санкции введут против химикатов, машин, сталелитейной продукции (на €12 млрд), а также более 10 причастных к псевдореферендумам на временно оккупированных территориях людей.

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Напомним, что G7 заявили, что не будут признавать результаты фейковых референдумов, проведенных во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях, а также частях Херсонской и Запорожской областей Украины.

Также страны G7 готовы ввести новые санкции в отношении России.

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