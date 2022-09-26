Британия ввела новые санкции против РФ в ответ на псевдореферендумы

Сентябрь, 26 в 18:29

Великобритания объявила о 92 санкциях против РФ в ответ на псевдореферендумы, которые Россия организовала в четырех регионах Украины, нарушая международное право.

О введении санкций объявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли, сообщает сайт британского правительства.

— Российский режим организовал эти фиктивные референдумы в отчаянной попытке захватить территорию и оправдать свою незаконную войну. Этот процесс отражает их подход к Крыму в 2014-м, сочетая дезинформацию, запугивание и фиктивные результаты. Эти “референдумы” не являются волеизъявлением украинского народа, это грубое нарушение территориальной целостности и независимости Украины, — говорится на сайте правительства.

По словам Клеверли, проводимые под дулом пистолета фиктивные референдумы не могут быть ни свободными, ни честными, и Британия их никогда не признает.

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— Они придерживаются четкой модели насилия, запугивания, пыток и принудительной депортации в захваченных Россией районах Украины, — сказал глава британского МИД.

Он отметил, что санкции Британии “направлены против тех, кто стоит за этими фиктивными голосованиями, а также против лиц, продолжающих поддерживать агрессивную войну российского режима”.

В частности, Лондон внес в санкционные списки 33 чиновника и коллаборанта, которые находятся во временно оккупированных регионах Украины, в частности главу “правительства Херсона” Сергея Елисеева, “министра образования и науки ЛНР” Ивана Кусова, главу “правительства Запорожья” Евгения Балицкого и заместителя “главы ДНР” Евгения Солнцева.

Также под санкции попало агентство IMA Consulting, которое называют “любимым PR-агентством Путина” и которому было поручено руководить публичными кампаниями для продвижения фейковых референдумов.

Ограничения затронули и российскую компанию Гознак, “известную своей монополией на изготовление “десятков миллионов” государственных документов, в том числе ускоренных паспортов на временно оккупированных территориях Украины”.

В санкционном списке Британии: олигархи Год Нисанов и Зарах Илиев (“короли российской недвижимости”), Искандер Махмудов (президент и основатель Уральской горно-металлургической компании), Игорь Макаров (президент и владелец международной группы ARETI), крупного инвестора в нефть.

Введены ограничения против 23 членов совета директоров и правления Газпромбанка, 16 членов наблюдательного совета и правления Сбербанка и его руководства и 10 руководителей Совкомбанка.

По данным британского правительства, по состоянию на сегодня оно ввело санкции против более 1 200 физических и более 120 юридических лиц из России, в том числе более 120 олигархов, совокупное мировое состояние которых, по оценкам, превышает 130 млрд фунтов стерлингов.