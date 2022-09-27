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Спланированная диверсия? В Германии подозревают, что утечка газа на Nord Stream – не случайность

Валентина Летяк, редактор ленты
Спланированная диверсия? В Германии подозревают, что утечка газа на Nord Stream – не случайность
Фото: Getty Images

Утечка газа, произошедшая на днях на российских трубопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2, возможно, следствие спланированной диверсии.

Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на источник в правительстве Германии, имеющий доступ к информации о расследовании.

По его словам, среди версий рассматривается целенаправленная атака.

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– Все свидетельствует о том, что это не случайность, – сказал он.

Накануне на двух ветках российского газопровода Северный поток-1 зафиксировали падение давления.

Перед этим падение давления фиксировалось также на трубопроводе Северный поток-2. Впоследствии выяснилось, что разгерметизация трубы произошла в исключительной экономической зоне Дании.

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Источник: Tagesspiegel 

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