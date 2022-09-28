Эстония предложит ЕС внести патриарха РПЦ Кирилла в список санкций

Сентябрь, 28 в 12:45

Эстония предложит включить патриарха Русской православной церкви Кирилла (Владимира Гундяева) в санкционный список Европейского Союза.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает ERR.

По словам Рейнсалу, такая инициатива вызвана заявлениями патриарха, в которых он восхваляет геноцидную войну.

Сейчас смотрят

На днях патриарх Кирилл заявил, что в войне против Украины российские солдаты выполняют свое призвание и обязанность перед родиной и обществом, поэтому их действия сопоставимы с самопожертвованием.

По словам российского патриарха, погибший российский солдат смоет абсолютно все свои грехи во время исполнения воинского долга.

27 сентября в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя российский патриарх сказал о важности “духовной мобилизации”, которая, по его словам, должна помочь “полному примирению РФ и Украины”. При этом в понимании Кирилла “примирение” не должно идти по пути “опасных компромиссов”.

Читайте Британия ввела новые санкции против РФ в ответ на псевдореферендумы

Источник: ERR