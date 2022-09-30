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Министр обороны Великобритании тайно побывал с визитом в Киеве

Марта Бондаренко, редактор ленты
Бен Воллес

Министр обороны Британии Бен Уоллес побывал в Украине с необъявленным визитом и встретился с украинским главой Минобороны Алексеем Резниковым.

Об этом Уоллес сообщил в Twitter.

По его словам, стороны обсудили усиление военной помощи и поддержки Украины.

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— Я рад, что посетил своего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить оказание большей военной и другой помощи Украине. Наша поддержка их борьбы с российской агрессией растет и будет продолжаться до 2023 года и далее, — написал Уоллес.

Следует отметить, что визит британского министра в Украину не анонсировали ни украинская, ни британская стороны.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Воллес прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина относительно частичной мобилизации. По словам Уоллеса, никакие угрозы и пропаганда не смогут скрыть тот факт, что Украина побеждает РФ в войне.

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