Министр обороны Британии Бен Уоллес побывал в Украине с необъявленным визитом и встретился с украинским главой Минобороны Алексеем Резниковым.

Об этом Уоллес сообщил в Twitter.

По его словам, стороны обсудили усиление военной помощи и поддержки Украины.

Следует отметить, что визит британского министра в Украину не анонсировали ни украинская, ни британская стороны.

Delighted to have visited my good friend Oleksii Reznikov @oleksiireznikov in Kyiv this week to discuss more military aid and help to Ukraine. Our support to their fight against Russian aggression goes from strength to strength and will continue all through 2023 and beyond! ???????? ????????

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) September 29, 2022