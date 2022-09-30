Сентябрь, 30 в 13:37

Новейший и крупнейший ядерный реактор Европы Olkiluoto-3, который находится в Финляндии, вышел на максимальную мощность.

Об этом сообщает Bloomberg.

В субботу Финляндия запустила свой первый новый ядерный реактор за более чем 40 лет. Страна долгое время зависела от импорта электроэнергии от соседей, в основном из России и Швеции.

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Энергоблок мощностью 1 600 МВт пока находится на этапе испытаний.

Новое предприятие обошлось финской атомной энергетической компании Teollisuuden Voima Oyj примерно в $6,4 млрд. Olkiluoto-3 поможет стране сократить поставки из-за рубежа на целых 60%, когда летом начнется регулярное производство электроэнергии.

A significant milestone was reached today in #OL3’s commissioning! The plant unit proceeded for the first time to full power at about 1,600 MW. ⚡️

OL3 is now the most powerful electricity production facility in Europe and the third most powerful globally. https://t.co/l9wN4bxD4Y pic.twitter.com/HMuHxYc6dY — Teollisuuden Voima (@tvo_fi) September 30, 2022

Финляндия импортирует примерно пятую часть своей электроэнергии, при этом потоки из России достигли пика потребления — около 15% в 2009 году.

Европейский Союз планирует отказаться от российской энергии, начав с сокращения импорта газа на две трети в этом году.

Но газ все же продолжает поступать, а неопределенность толкает цены на газ и электроэнергию к рекордно высоким уровням. Миллионы домов и предприятий по всему континенту уже ощущают на себе завышенные счета на электроэнергию, в то время как другие расходы на жизнь также растут.

Хотя ядерные реакторы чрезвычайно дороги, и на их строительство уходят годы, они являются надежной альтернативой ветряным и солнечным электростанциям и не производят выбросов углерода.

Немецкие операторы атомных станций заявили, что готовы рассмотреть продление срока службы своих станций. В Финляндии Fortum Oyj планирует продлить срок службы двух своих реакторов на АЭС в городе Ловийса на 20 лет до 2050 года.

Фото: Teollisuuden Voima Oyj