Новейший и крупнейший ядерный реактор Европы Olkiluoto-3, который находится в Финляндии, вышел на максимальную мощность.

Об этом сообщает Bloomberg.

В субботу Финляндия запустила свой первый новый ядерный реактор за более чем 40 лет. Страна долгое время зависела от импорта электроэнергии от соседей, в основном из России и Швеции.

Энергоблок мощностью 1 600 МВт пока находится на этапе испытаний.

Новое предприятие обошлось финской атомной энергетической компании Teollisuuden Voima Oyj примерно в $6,4 млрд. Olkiluoto-3 поможет стране сократить поставки из-за рубежа на целых 60%, когда летом начнется регулярное производство электроэнергии.

A significant milestone was reached today in #OL3’s commissioning! The plant unit proceeded for the first time to full power at about 1,600 MW. ⚡️

OL3 is now the most powerful electricity production facility in Europe and the third most powerful globally. https://t.co/l9wN4bxD4Y pic.twitter.com/HMuHxYc6dY

— Teollisuuden Voima (@tvo_fi) September 30, 2022