Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для Вооруженных сил РФ — ЦПД

Юля Захарченко, редактор ленты
російські військові призов
Фото: Depositphotos

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для Вооруженных сил Российской Федерации.

По данным Центра национального сопротивления, созданного ССО ВСУ, 20 сентября из территории РФ в Минск прибыли 130 наемников ПВК Лига (Вагнера), которых могут привлечь к организации провокаций на украинской границе.

Сейчас на территории Беларуси находится около 1 тыс. российских военных, размещен один дивизион ракетного комплекса Искандер, три дивизиона С-300 и C-400, осуществляющие запуски крылатых ракет по Украине.

Сейчас смотрят

По словам белорусского оппозиционера Латушко, Лукашенко приступил к модернизации железных дорог, чтобы Беларусь имела возможность в период с ноября до декабря разместить до 120 тыс. мобилизованных российских солдат.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили эту информацию и отметили, что Беларусь готовится встретить 20 тыс. мобилизованных из Российской Федерации.

Читайте
РФ пытается пополнить потери в живой силе, привлекая заключенных для участия в войне

Источник: Центр противодействия дезинформации

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка