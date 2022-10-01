Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для Вооруженных сил РФ — ЦПД

Октябрь, 01 в 19:37

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для Вооруженных сил Российской Федерации.

По данным Центра национального сопротивления, созданного ССО ВСУ, 20 сентября из территории РФ в Минск прибыли 130 наемников ПВК Лига (Вагнера), которых могут привлечь к организации провокаций на украинской границе.

Сейчас на территории Беларуси находится около 1 тыс. российских военных, размещен один дивизион ракетного комплекса Искандер, три дивизиона С-300 и C-400, осуществляющие запуски крылатых ракет по Украине.

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По словам белорусского оппозиционера Латушко, Лукашенко приступил к модернизации железных дорог, чтобы Беларусь имела возможность в период с ноября до декабря разместить до 120 тыс. мобилизованных российских солдат.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили эту информацию и отметили, что Беларусь готовится встретить 20 тыс. мобилизованных из Российской Федерации.

Источник: Центр противодействия дезинформации