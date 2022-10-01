Украина получит новый пакет помощи от США, не исключены поставки танков — Салливан

Октябрь, 01 в 1:00

Украина должна получить новый пакет военной помощи от США, в частности, немедленную поддержку вооружением на следующей неделе. Об этом заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

По его словам, США осуждают Российскую Федерацию за организацию псевдореферендумов, чтобы попытаться аннексировать часть территории Украины.

США не исключают возможности поставки Украине танков, но пока не готовы объявить о такой помощи, заявил советник США по нацбезопасности.

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Салливан также сообщил о позиции США по членству Украины в НАТО по ускоренной процедуре. В США считают, что процесс вступления Украины в Альянс “нужно начать в другое время”.

– США десятилетиями четко заявляли, что мы поддерживаем политику открытых дверей для НАТО. Любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 союзниками и странами, стремящимися присоединиться, — отметил Салливан.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса поддерживают право Украины выбирать свой путь, но предупредил, что любое решение о членстве должно приниматься всеми 30 государствами-членами НАТО.