Сентябрь, 30 в 19:22

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины о членстве в Альянсе.

Во время пресс-конференции 30 сентября он отметил, что решение о членстве будут принимать все 30 союзников.

– Каждая демократия в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО. Мы уважаем это право, и в последние годы мы говорили, что двери Альянса открыты. Члены НАТО на саммите в Мадриде четко заявили, что уважают право Украины выбирать собственное будущее, – сказал Столтенберг.

Генсек говорит, что сейчас они фокусируются на немедленной поддержке Украины, чтобы она защищалась от грубого вторжения России. Также НАТО пристально следит за тем, что делает Россия.

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— Ядерная риторика Путина – неосмотрительная. РФ должна понимать, что ядерную войну выиграть нельзя. Для России будут очень существенные последствия, если она применит ядерное оружие. Ей это четко донесли. Поэтому мы будем в дальнейшем поддерживать Украину, — добавил он.

Кроме того, Столтенберг призвал российского диктатора прекратить войну. Он ответственен за то, что ее развязал. Если Россия перестанет воевать, будет мир, но если Украина перестанет воевать, то перестанет существовать как независимое государство.

По его словам, сегодняшнее решение об аннексии украинских территорий ничего не изменило в природе российско-украинской войны.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс является оборонным, и полон решимости защищать и оберегать каждого его члена.

– Это решающий момент. Путин мобилизовал более сотни тысяч человек в армию, занимающуюся безрассудным бряцанием ядерным оружием и теперь нелегально аннексировал значительную часть Украины. Все это — самая серьезная эскалация с начала войны. Ничто из этого не является признаком силы. Это признаки слабости. Это признание того, что война идет не по плану и что Путин полностью провалил свои стратегические цели, – утверждает он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

НАТО (Организация Североатлантического договора) – международная организация, военно-политический союз, созданный для обеспечения коллективной обороны стран Западной Европы и Северной Америки, сохранения мира и безопасности в Североатлантическом регионе.

Организация стремится к мирному разрешению споров, а также придерживается ценностей верховенства права, демократии и индивидуальной свободы.

К моменту основания Альянса в него входили 12 стран. За более чем 70 лет существования количество государств-членов НАТО возросло до 30. Подробнее о НАТО — читайте в материале Фактов ICTV.