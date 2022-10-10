Кремль действовал как наркодилер: премьер Польши о тактике России

Октябрь, 09 в 23:36

Полномасштабная война в Украине – это момент пробуждения для Европы и мира. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что верит в победу Украины в войне, начатой ​​страной-агрессором РФ.

– Война в Украине является моментом пробуждения для Европы. Люди в Польше, Испании и всей Европе платят за ошибки брюссельской элиты. Европа должна быть освобождена и защищена от бюрократов, — заявил премьер-министр Польши в Мадриде на встрече испанской партии.

По его словам, некоторые европейские элиты повелись на дешевые газовые контракты, наивно считая, что Москва может быть надежным партнером.

– Кремль действовал как наркодилер – дешево продавал газ, но сегодня мы видим настоящую цену на этот газ в инфляции, высоких ценах и крови, пролитой в Украине. Но не элита платит за эти ошибки, – убежден польский политик.

Моравецкий назвал Российскую Федерацию самой большой цивилизационной угрозой и отметил, что Украина обязательно победит в войне с помощью союзников. Тогда миллионы украинцев смогут наконец-то вернуться домой, заявил он.

Сейчас смотрят

Источник: Polskie Radio