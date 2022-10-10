Только одно государство-террорист: Подоляк об обвинении Путина в подрыве Керченского моста

Октябрь, 09 в 22:46

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на заявление российского диктатора Владимира Путина, обвинившего украинские спецслужбы в подрыве моста через Керченский пролив.

– Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России. Не прошло и 24 часов, с тех пор как российские самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50 человек. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает кто это, — подчеркнул Подоляк.

Президент РФ Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Керченского (Крымского) моста, на котором разгорелся огромный пожар 8 октября, на следующий день после 70-летия российского диктатора.

В России возбуждено уголовное дело по статье “терроризм”. Путин назвал взрыв в украинском Крыму “терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России”.

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Следует отметить, что РФ использовала Керченский мост для перевозки на территорию Крыма тяжелой техники и боеприпасов, используемых российской армией в полномасштабной войне против Украины.