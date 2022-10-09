Октябрь, 09 в 18:59

США отказались от прямых комментариев по поводу взрыва на Крымском мосту, отметив, что президент РФ может закончить войну, выведя свои войска с территории Украины.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

— На самом деле нам нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту. Что я могу сказать, так это то, что Путин начал эту войну, и Путин может закончить ее сегодня, просто выведя свои войска из страны, — заявил он.

Кирби подчеркнул, что обе стороны должны найти способ договориться о прекращении войны, но Путин не проявил к этому никакого интереса.

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— Мобилизацией сотен тысяч резервистов, политической аннексией или хотя бы попыткой аннексии четырех областей Украины он продемонстрировал все признаки того, что он удваивает ставку, — сказал Кирби.

Именно поэтому, по словам Кирби, США продолжат поддерживать связь с украинцами и оказывать помощь оружием.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября рано утром — один пролет упал в воду.

В социальных сетях появились видеозаписи момента взрыва на мосту, а также его последствий.