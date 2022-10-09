Октябрь, 09 в 16:49

Иностранные СМИ активно обсуждают вчерашний взрыв, произошедший на Керченском (Крымском) мосту. Там красочно описывают символизм и значение произошедшего как для Украины, так и для российского диктатора Владимира Путина, а также анализируют, каким может быть ответ от России, которая не единожды хвасталась “несокрушимостью” и чрезвычайной важностью этого сооружения для незаконной аннексии Крымского полуострова.

На The Guardian появился материал под заголовком: Давление на Путина растет, поскольку его “жемчужина в короне” – мост в Крым, – взорвана.

Там отмечают, что ненавистный российский символ оккупации Крыма Москвой стоимостью 4 миллиарда долларов, который, как хвасталась Россия, невозможно атаковать, подвергся взрыву.

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– Символизм момента – то, что это произошло через день после 70-летия президента России Владимира Путина и чуть более чем через неделю после того, как он объявил о незаконной аннексии еще четырех украинских территорий на фоне огромной помпы в Москве – не ускользнул ни от кого, – подчеркивают в издании.

Сообщается, что длина Керченского моста – дюжина миль, высота – больше Статуи Свободы. Его считают жемчужиной в короне путинских инфраструктурных проектов. Российские СМИ называли его “сооружением века”, призванным подтвердить заявленное Россией “право собственности” на украинский Крым.

Guardian напоминает, что когда 15 мая 2018 года Путин открывал мост, он хвастался:

– В разные исторические эпохи, еще при царских попах, люди мечтали построить этот мост. Потом к этой идее возвращались в 1930-х, 40-х, 50-х годах. И, наконец, благодаря вашему труду и вашему таланту произошло чудо, – говорил он.

Символизм подчеркивает не только тот факт, что это мост Путина. Взрыв имеет реальные последствия и для путинской войны, поскольку последовал за серией унизительных поражений на восточном и южном фронтах, которые привели к крупномасштабному отступлению русских.

Это происходит также на фоне усиливающегося балансирования Москвы на грани ядерной войны и всего через неделю после того, как Путин подписал указ, незаконно заявляющий об аннексии четырех украинских областей.

– Как на это отреагирует Москва, – большой вопрос, который в последние недели становится все более очевидным, поскольку Украина успешно проводит контрнаступление. Это происходит также на фоне растущего беспокойства российской элиты и комментаторов по поводу ведения Путиным этой войны, – пишут журналисты.

В течение нескольких часов российские сторонники жесткой линии призывали нанести удары по объектам критической украинской инфраструктуры и “центрам принятия решений”.

Так, Константин Малофеев, российский олигарх, сторонник Путина и крайний националист, разместил в своих социальных сетях фотографию пяти украинских мостов с подписью, адресованной российскому военному руководству: “Сергей Шойгу и Валерий Герасимов. Не пропустите”.

Кремль уже столкнулся с беспрецедентной критикой со стороны националистов и провоенных блоггеров, которые ругали его руководство за недавние военные неудачи армии в Украине.

Столкнувшись с возобновившимся давлением правых, судя по всему, Путин “будет вынужден найти ответ на то, что уже выглядит как один из самых постыдных инцидентов с начала войны”.

– Уверенность в том, что Путин знает, что он делает, снижается еще больше. Либо Путин ответит, либо он рискует еще больше подорвать свою легитимность среди ястребов в России, – сказал политолог новостного сайта Riddle Антон Барбашин.

Россия ранее угрожала возмездием за любое нападение на мост. Празднование в Украине по поводу ущерба, который, вероятно, затруднит доставку припасов и подкреплений к оккупационным войскам на юге, было смешано с беспокойством по поводу возможной эскалации.

Украина прямо не взяла на себя ответственность за нападение, которое, по словам России, было совершено с помощью заминированного грузовика. Но один высокопоставленный украинский чиновник опубликовал поздравление с днем ​​рождения с изображениями разрушений, а почта страны через несколько часов показала эскизы памятной марки с изображением горящего моста, что вызвало вопросы о том, ожидался ли взрыв.

Пока неясно, был ли взрыв Керченского моста преднамеренным нападением, но ущерб такому известному сооружению был нанесен на фоне нескольких поражений России на поле боя и может еще больше омрачить уверенность Кремля в том, что конфликт идет по плану.

– Вероятно, россияне могут восстановить мост, но они не смогут защитить его, проиграв войну, – сказал политический аналитик британского аналитического центра Chatham House Джеймс Никси.

В CNN подчеркивают, что мощный взрыв на мосту стал серьезным ударом по Путину, который сильно повредил единственный путь снабжения незаконно аннексированного Россией Крыма в войне, развязанной Москвой против Украины.

Там отмечают, что несмотря на то, что первый пассажирский поезд возобновил движение по мосту из Крыма в Краснодарский Край РФ в субботу вечером, если верить Минтрансу России, росСМИ отмечают, что грузовики переправляются с помощью паромной переправы.

Повреждения проезжей части оказались серьезными: полосы движения в западном направлении были повреждены как минимум в двух местах. Видео и изображения с 19-километрового (11-мильного) моста показывают, что часть проезжей части упала в воду.

Журналисты подчеркивают, что мост имеет стратегическое значение – за последние несколько месяцев им воспользовались десятки российских военных конвоев с техникой, бронетехникой и горючим.

Если использование моста российскими военными будет затруднено, его линии снабжения войск на юге Украины станут более ненадежными, особенно в сочетании с продвижением украинских войск на юг, в Херсонскую область, к северу от Крыма, считают в издании.

Ущерб, нанесенный в субботу, стал сильным психологическим ударом по Москве – мост был физическим выражением цели Путина связать Украину с Россией.

АР, тем временем, ожидает, что этот взрыв чреват резкой эскалацией восьмимесячной войны в России, поскольку некоторые российские законодатели призывают президента Владимира Путина объявить “контртеррористическую операцию”, отказавшись от термина “специальная военная операция”, так как это якобы преуменьшило масштабы боевых действий для простых россиян.

В New York Times отмечают, что Крымский мост был глубоко символичен для президента России Владимира Путина и теперь стал символом растерянности российской армии, которая не смогла защитить его, несмотря на центральную роль сооружения в войне РФ в Украине, а также – личную значимость для Путина.

Журналисты подчеркивают, что любое серьезное препятствование движению по мосту может оказать большое влияние на способность России вести войну на юге Украины, где украинские войска ведут все более эффективное контрнаступление.

Сообщается, что без него военные РФ оказались очень ограничены в возможности доставлять топливо, боеприпасы и оборудование подразделениям, которые воюют в Херсонской и Запорожской областях.

А после того, как в Крыму начали происходить взрывы, этот мост стал еще и маршрутом бегства – за один день, после произошедшего на аэродроме в Саках, по нему проехало более 38 тысяч автомобилей, что стало наибольшим показателем с момента открытия.

Издание The Mail on Sunday отреагировало на взрыв материалом о том, что “Чудо-мост” Путина в огне.

– Мощный взрыв, разрывающий жизненно важную связь между Россией и захваченным Крымом, Украина празднует… выпуском памятных почтовых марок, – отметили журналисты.

Они напомнили, что при открытии моста Путин назвал его “чудом” – а теперь смелое нападение демонстрирует его неспособность защитить какую-либо часть земли, которую он отнял у Украины, что повышает ставки в этой войне, поскольку растут опасения, что осажденный Кремль может ответить на неудачи ядерной атакой.

Российские СМИ хвастались, что хорошо защищенный мост неприступен. Железнодорожная линия является важнейшим маршрутом снабжения для их военных операций в Херсонской области, а потому произошедшее стало “еще одним сокрушительным унижением для Путина”. Ведь это именно он потребовал построить мост стоимостью 2,7 миллиарда фунтов стерлингов, самый длинный в Европе, и считал его своим любимым проектом.

Даже проправительственные газеты в России ранее признавали, что удар Украины по мосту станет “серьезным ударом по России”, хотя и исключали возможность успеха какой-либо атаки. Сооружение охраняли средства ПВО, сложные гидроакустические системы для обнаружения подводных диверсантов и специальная морская бригада национальной гвардии с пулеметами и ракетными установками.

WP, реагируя на произошедшее, пишет, что “Мост мечты Путина взорвался пламенем”.

Там вспоминают, что открытие Керченского моста было “медийной феерией в путинском стиле”. Глава Кремля, во главе колонны небольших грузовиков, проехал часть моста на оранжевом самосвале под российским флагом.

Он с гордостью открыл 12-мильный колосс из стали и бетона, соединяющий Крымский полуостров, который он незаконно аннексировал, с соседней Россией. В конце поездки он был встречен аплодисментами.

Теперь же субботний взрыв повредил “жемчужину путинской короны”, как отмечают журналисты, благодаря собственной работе Путина по началу вторжения в Украину в феврале.

– Это была стратегическая катастрофа и, отчасти из-за того, что Путин лично отождествлял себя с мостом, также и символическая катастрофа в войне, где символы имеют значение для морального духа беспокойного российского населения, с одной стороны, и для западных сторонников Украины, с другой, – пишет издание.

Для Запада же этот взрыв важен не только в сдерживании потока оружия от РФ, но и в убеждении граждан, что их жертвы – такие, как высокие цены на энергоносители, – приносят свои плоды.

Отмечается, что немногие недавние достижения были столь заметны, как субботний пожар и обрушение дороги через путинский мост.

Издание добавило, что Керченский мост являлся символом мифической личной доблести Путина, его способности реализовывать крупные инфраструктурные проекты, его стремления вернуть России ее давно утраченное величие.

– Это был любимый проект Путина, – сказал старший аналитик Международной кризисной группы по Украине Саймон Шлегель.

На фоне череды недавних боевых поражений России и перестановок в высшем командовании, этот взрыв также является “по сути просто еще одним подтверждением” того, что проблемы, с которыми он сталкивается сейчас, “не похожи ни на что, с чем путинский режим сталкивался почти все время своего существования”.

Источники: The Guardian, CNN, АР, New York Times, The Mail on Sunday, WP

Фото: Smotri Media