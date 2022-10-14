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Факты / Світ / Мировые новости

Это политический сигнал: Зеленский о решении ПАСЕ по признанию России террористом

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о признании России государством-террористом – это политический сигнал. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

— Есть мощный отклик от ПАСЕ – это первая международная организация, которая определила существующий в России режим как террористический. Очень важно, что это политический сигнал. Сигнал всем государствам – членам Совета Европы и государствам мира, связанным с этой террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязала самую страшную за 80 лет войну в Европе, — не о чем говорить.

По словам президента Украины, мир видит происходящее и знает цену фарсу, который Россия устроила на оккупированной территории под видом псевдореферендумов.

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Президент отметил, что на сегодняшний день это рекордное количество государств, поддерживающих Украину. Однако он верит, что таких стран станет еще больше.

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