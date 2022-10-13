К проекту противоракетного щита Европы готовы присоединиться 15 стран – Bloomberg

Октябрь, 13 в 15:55

Письмо о намерениях присоединиться к проекту по созданию европейского противоракетного щита подписали уже как минимум 15 государств.

Его поддержали преимущественно страны-члены НАТО, в том числе Великобритания и Нидерланды.

Ожидается, что система будет иметь несколько уровней для перехвата разных типов ракет с разных высот. Согласно проекту, страны-подписанты планируют совместно купить средства ПВО, которые будут защищать территорию союзников от ракет.

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Среди вариантов рассматривают израильскую систему Arrow 3, американские Patriot и немецкие установки IRIS-T.

Напомним, ранее сообщалось, что к созданию общеевропейской системы ПВО от баллистических ракет, инициированной канцлером Германии Олафом Шольцем, хотят присоединиться 12 стран Восточной Европы.

Среди них Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия, Норвегия, Литва, Латвия, Румыния, Словакия, Словения и Нидерланды. Польша, например, не хочет присоединяться к проекту, поскольку уже создает собственную систему ПВО.

Фото: Командование воздушных сил ВСУ