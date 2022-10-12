Создание европейской системы ПВО поддержали 13 стран – Spiegel

Октябрь, 12 в 16:43

К созданию общеевропейской системы ПВО от баллистических ракет, инициированной канцлером Германии Олафом Шольцем, хотят присоединиться 12 стран Восточной Европы, пишет Spiegel.

По информации издания, накануне встречи министров обороны стран НАТО в штаб-квартире в Брюсселе будет подписано совместное заявление о намерениях этих государств участвовать в совместной системе защиты от баллистических ракет и других воздушных угроз.

Кроме Германии, декларацию о намерениях хотят подписать: Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия, Норвегия, Литва, Латвия, Румыния, Словакия, Словения и Нидерланды. Однако Польша, например, не хочет присоединяться к проекту, поскольку уже создает собственную систему ПВО.

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Вероятно, речь идет о закупке израильского ЗРК Arrow. Она предназначена для пуска ракет за пределы атмосферы Земли, где отдельные боеголовки отделяются, отслеживают цель и нейтрализуют ее.

Эти так называемые высотные пуски в первую очередь предназначены для безопасного уничтожения приближающихся ядерных, биологических или химических ракет.

Сегодня в Украине подтвердили получение от Германии первой из четырех систем ПВО IRIS-T, на подходе американские NASAMS.