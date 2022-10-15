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Боеприпасы для HIMARS и снаряды: что США передадут Украине в новом пакете помощи

Марта Бондаренко, редактор ленты
Боеприпасы для HIMARS и снаряды: что США передадут Украине в новом пакете помощи
Фото: Генштаб ВСУ

В Пентагоне рассказали, что войдет новый пакет военной помощи Украине на сумму 725 млн долларов. Отмечается, что это уже 23-я поставка Украине с августа 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны США.

Итак, новый пакет помощи в обеспечении безопасности включает в себя:

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  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 23 000 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;
  • 5000 155-мм выстрелов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);
  • 5000 противотанковых пушек;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);
  • более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);
  • стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;
  • медикаменты.

Этот пакет военной помощи глава Пентагона объявили после встречи в Брюсселе министров обороны 50 стран. Тогда главы оборонных ведомств обязались предоставить дополнительную помощь Украине.

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Например:

Недавно Германия поставила Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T. Эта система поможет Украине лучше защищаться от российских ракет. Также Германия поставит больше ракетных систем MARS и гаубиц.

Испания предоставит четыре пусковые установки HAWK для усиления ПВО Украины.

Норвегия, Германия и Дания инвестировали в собственное производство гаубиц в Словакии.

В общей сложности с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине более 18,2 млрд долларов в виде помощи в обеспечении безопасности. С 2014 года США предоставили Украине военной помощи на 20,3 млрд долларов, а с 24 февраля — помощи на 17,6 млрд долларов.

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Источник: Пентагон

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