Боеприпасы для HIMARS и снаряды: что США передадут Украине в новом пакете помощи
В Пентагоне рассказали, что войдет новый пакет военной помощи Украине на сумму 725 млн долларов. Отмечается, что это уже 23-я поставка Украине с августа 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба минобороны США.
Итак, новый пакет помощи в обеспечении безопасности включает в себя:
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 23 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;
- 5000 155-мм выстрелов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);
- 5000 противотанковых пушек;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);
- более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);
- стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;
- медикаменты.
Этот пакет военной помощи глава Пентагона объявили после встречи в Брюсселе министров обороны 50 стран. Тогда главы оборонных ведомств обязались предоставить дополнительную помощь Украине.
Например:
Недавно Германия поставила Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T. Эта система поможет Украине лучше защищаться от российских ракет. Также Германия поставит больше ракетных систем MARS и гаубиц.
Испания предоставит четыре пусковые установки HAWK для усиления ПВО Украины.
Норвегия, Германия и Дания инвестировали в собственное производство гаубиц в Словакии.
В общей сложности с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине более 18,2 млрд долларов в виде помощи в обеспечении безопасности. С 2014 года США предоставили Украине военной помощи на 20,3 млрд долларов, а с 24 февраля — помощи на 17,6 млрд долларов.
Источник: Пентагон