Октябрь, 15 в 9:21

В Пентагоне рассказали, что войдет новый пакет военной помощи Украине на сумму 725 млн долларов. Отмечается, что это уже 23-я поставка Украине с августа 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны США.

Итак, новый пакет помощи в обеспечении безопасности включает в себя:

Сейчас смотрят

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

23 000 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;

5000 155-мм выстрелов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);

5000 противотанковых пушек;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);

более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);

стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;

медикаменты.

Этот пакет военной помощи глава Пентагона объявили после встречи в Брюсселе министров обороны 50 стран. Тогда главы оборонных ведомств обязались предоставить дополнительную помощь Украине.

Например:

Недавно Германия поставила Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T. Эта система поможет Украине лучше защищаться от российских ракет. Также Германия поставит больше ракетных систем MARS и гаубиц.

Испания предоставит четыре пусковые установки HAWK для усиления ПВО Украины.

Норвегия, Германия и Дания инвестировали в собственное производство гаубиц в Словакии.

В общей сложности с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине более 18,2 млрд долларов в виде помощи в обеспечении безопасности. С 2014 года США предоставили Украине военной помощи на 20,3 млрд долларов, а с 24 февраля — помощи на 17,6 млрд долларов.

Источник: Пентагон