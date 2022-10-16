Шольц выступил за реформирование и расширение Евросоюза

Октябрь, 15 в 22:28

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за реформирование и расширение Европейского Союза, призывая к постепенной отмене принципа единодушия при принятии решений в сфере внешней политики.

— Европейский Союз, в состав которого входят 27, 30, 36 государств, а также более 500 млн свободных и равноправных граждан, может еще сильнее усилить свое влияние в мире. В будущем каждая страна должна быть услышана с ее проблемами, все остальное было бы предательством европейской идеи, — считает он.

Шольц требует от ЕС взять на себя обязательства по совместным оборонным усилиям и урегулировать конфликты в миграционной политике.

– Я знаю, что здесь нам еще нужно многое сделать. Но я также четко говорю: если геополитическая Европа является нашей целью, тогда решение большинства является преимуществом, а не потерей суверенитета, — отметил канцлер ФРГ.

Шольц также выступал за большую автономию, включая военную независимость для ЕС. По его мнению, в будущем Евросоюз потребует скоординированного наращивания возможностей, совместных закупок, сил быстрого реагирования и штаба ЕС для четкой структуры руководства.

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Источник: Zeit Online