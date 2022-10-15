Октябрь, 15 в 10:40

В Организации Объединенных Наций (ООН) призвали Россию предоставить представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) полный доступ к украинским военнопленным.

Об этом заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Он напомнил, что Третья Женевская конвенция обязывает предоставлять Красному Кресту немедленный доступ к военнопленным.

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– Генеральный секретарь (ООН, — Ред.) снова обращается к РФ с призывом предоставить Международному Комитету Красного Креста полный доступ ко всем военнопленным, согласно международному гуманитарному праву, включая Третью Женевскую конвенцию, — подчеркнул Фархан Хак.

Он также прокомментировал, почему миссия ООН по установлению фактов теракта РФ в Еленовке до сих пор не отправилась на место совершения преступления, в результате которого погибли десятки пленных украинских военных.

По словам Фархана Хака, все упирается в гарантии безопасности.

– Нам по-прежнему нужны соответствующие гарантии безопасности, чтобы она (миссия ООН, — Ред.) могла выполнять свою работу… Мы работаем со сторонами, чтобы убедиться, что мы можем получить доступ, который нам нужен, и надлежащие условия, которые нам нужны, – сообщил он.

Как известно, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал МККК направить миссию в оккупированную Еленовку (Донецкая область), где Россия удерживает украинских военнопленных. Глава государства раскритиковал Красный Крест за бездействие.

А руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев потребовал от МККК в течение трех дней, до 17 октября, направить такую миссию.

В ответ в Международном Комитете Красного Креста заверили, что готовы это сделать, но “не могут проникнуть силой” в колонию. В МККК призвали обеспечить “немедленный и беспрепятственный доступ” ко всем украинским военнопленным.

Источник: ООН