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Факты / Україна

Во время теракта в Еленовке погиб по меньшей мере 41 военный, данные собираются – Кротевич

Юлия Соколова, редактор ленты
Во время теракта в Еленовке погиб по меньшей мере 41 военный, данные собираются – Кротевич
Фото: Офис генпрокурора

Во время российского теракта во временно оккупированной Еленовке (Донецкая область) погиб по меньшей мере 41 украинский военнопленный. Однако это не окончательные данные.

Об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции начальник штаба полка Азов, майор Богдан Кротевич (позывной Тавр).

Он объяснил, что офицеры Азова, недавно освобожденные из российского плена, не знали об убийстве своих побратимов в Еленовке вплоть до возвращения на подконтрольную украинским властям территорию.

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– Об Еленовке мы узнали в Чернигове, когда нам сказали побратимы, — заявил Кротевич.

В настоящее время в Азове составляют собственные списки погибших во время теракта. Пока известны имена 41 военнослужащего, которые, вероятно, были убиты в Еленовке. Однако эти данные могут быть неполными, работа по сбору информации продолжается.

Как известно, российская пропаганда информировала о более чем 50 погибших.

– Сначала мне дали списки, выложенные РФ. Мы провели опросы, они еще не завершены. По спискам РФ там, по-моему, 53 человека или 54. По нашим спискам, пока 41 военнослужащий. Но мы не всех опросили, списки собираются, работа ведется, – подчеркнул Кротевич.

Он уточнил, что, по словам очевидцев, после теракта оккупанты вывозили тяжелораненых в больницу, и их дальнейшая судьба неизвестна.

– Люди видели, что во время теракта в Еленовке раненого вывозили в больницу, он был тяжело ранен, но жив. После этого его судьба неизвестна. Поэтому такие болезненные вопросы, особенно от семей, будут, но четкого, 100-процентного ответа, к сожалению, мы сейчас не сможем дать. Мы будем пытаться, – отметил Кротевич.

Он также проинформировал, что с первого дня выхода из плена весь командный офицерский состав Азова занимается как реабилитацией освобожденных из плена, так и включен в процесс обмена пленными.

Исполняющий обязанности командира полка Азов, майор Никита Надточий, в свою очередь, выразил уверенность, что организаторы и исполнители убийства украинских военнопленных будут найдены и наказаны. В Азове заверили, что у них “достаточно людей на той стороне”, которые могут предоставлять данные.

Как известно, в ночь на 29 июля российские войска совершили теракт на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке, убив десятки украинских военнопленных. Погибли, в частности, бойцы полка Азов. Точного количества погибших до сих пор нет.

По информации от международных экспертов, оккупанты применили термобарическое оружие во время теракта.

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Источник: Новое время
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