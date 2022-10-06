Октябрь, 06 в 14:38

Во время российского теракта во временно оккупированной Еленовке (Донецкая область) погиб по меньшей мере 41 украинский военнопленный. Однако это не окончательные данные.

Об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции начальник штаба полка Азов, майор Богдан Кротевич (позывной Тавр).

Он объяснил, что офицеры Азова, недавно освобожденные из российского плена, не знали об убийстве своих побратимов в Еленовке вплоть до возвращения на подконтрольную украинским властям территорию.

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– Об Еленовке мы узнали в Чернигове, когда нам сказали побратимы, — заявил Кротевич.

В настоящее время в Азове составляют собственные списки погибших во время теракта. Пока известны имена 41 военнослужащего, которые, вероятно, были убиты в Еленовке. Однако эти данные могут быть неполными, работа по сбору информации продолжается.

Как известно, российская пропаганда информировала о более чем 50 погибших.

– Сначала мне дали списки, выложенные РФ. Мы провели опросы, они еще не завершены. По спискам РФ там, по-моему, 53 человека или 54. По нашим спискам, пока 41 военнослужащий. Но мы не всех опросили, списки собираются, работа ведется, – подчеркнул Кротевич.

Он уточнил, что, по словам очевидцев, после теракта оккупанты вывозили тяжелораненых в больницу, и их дальнейшая судьба неизвестна.

– Люди видели, что во время теракта в Еленовке раненого вывозили в больницу, он был тяжело ранен, но жив. После этого его судьба неизвестна. Поэтому такие болезненные вопросы, особенно от семей, будут, но четкого, 100-процентного ответа, к сожалению, мы сейчас не сможем дать. Мы будем пытаться, – отметил Кротевич.

Он также проинформировал, что с первого дня выхода из плена весь командный офицерский состав Азова занимается как реабилитацией освобожденных из плена, так и включен в процесс обмена пленными.

Исполняющий обязанности командира полка Азов, майор Никита Надточий, в свою очередь, выразил уверенность, что организаторы и исполнители убийства украинских военнопленных будут найдены и наказаны. В Азове заверили, что у них “достаточно людей на той стороне”, которые могут предоставлять данные.

Как известно, в ночь на 29 июля российские войска совершили теракт на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке, убив десятки украинских военнопленных. Погибли, в частности, бойцы полка Азов. Точного количества погибших до сих пор нет.

По информации от международных экспертов, оккупанты применили термобарическое оружие во время теракта.