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Факты / Україна

После критики Киева: Красный Крест требует немедленного доступа к военнопленным

Юлия Соколова, редактор ленты
После критики Киева: Красный Крест требует немедленного доступа к военнопленным
Фото: Depositphotos

Международный Комитет Красного Креста призвал обеспечить “немедленный и беспрепятственный доступ” ко всем украинским военнопленным.

Таким образом в МККК отреагировали на критику украинских властей и призывы Киева немедленно направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке (Донецкая область), где РФ удерживает военнопленных.

В заявлении организации отмечается, что МККК “разделяет разочарование” по поводу отсутствия доступа ко всем пленным украинским военным.

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В организации уточнили, что с февраля занимаются вопросом доступа к военнопленным для проверки условий содержания и обращения с ними, а также для информирования их семей.

– Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи, которых мы не смогли увидеть, — отмечается в заявлении.

В МККК напомнили, что Третья Женевская конвенция обязывает стороны международного вооруженного конфликта предоставить представителям Красного Креста немедленный доступ ко всем военнопленным и право посещать их, где бы они ни содержались.

В организации заверили, что миссия МККК готова посетить колонию в Еленовке, однако “не может “проникнуть туда силой” – нужен доступ.

– Хотим подчеркнуть, что наши команды на местах готовы – и были готовы в течение месяцев – посетить Еленовскую колонию и любое другое место содержания военнопленных. Однако, помимо предоставления доступа высшими властями, это требует практических мер по реализации на местах. Мы не можем силой проникнуть в место содержания под стражей или интернирования, куда нас не допустили, — говорится в заявлении.

В связи с этим в организации проинформировали, что все государства обязались уважать Женевские конвенции. А предоставление МККК доступа к военнопленным является юридическим обязательством.

В организации уточнили, что миссия МККК может отправиться к военнопленным только благодаря “скоординированным усилиям со сторонами конфликта”.

– И мы просим их и международное сообщество поддержать отведенную нам роль, — подытожили в МККК.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил МККК в бездействии в вопросе защиты прав украинских военнопленных и призвал представителей Красного Креста посетить колонию в Еленовке.

С заявлением выступил и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он сообщил, что украинские власти выдвинули к МККК безальтернативное требование: в течение трех дней, до 17 октября, направить миссию для посещения колонии в Еленовке.

– Мы призываем, чтобы не позже, чем через три дня, миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не будет получено подтверждение со стороны РФ… Мы призываем направить миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения, – подчеркнул Ермак.

Он напомнил, что в конце июля в этой колонии во время теракта оккупантов погибли десятки защитников Украины.

Еще в сентябре украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что МККК не выполняет обязательств по встречам с военнопленными и контролем за их содержанием. По его словам, ни один из военных, освобожденных из плена РФ, не видел представителя Красного Креста.

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Источник: МККК

Источник: The Guardian
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