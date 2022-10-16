Ситуация на границе с Беларусью напряженная, но под контролем – Демченко

Октябрь, 16 в 17:45

На украинско-белорусской границе наблюдается напряженная ситуация, однако пока нет изменений в количественном составе и деятельности подразделений возле Украины. Пограничники сейчас полностью контролируют ситуацию.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире информационного телемарафона Единые новости 16 октября.

– Ситуация напряженная, однако на линии границы ситуация остается полностью контролируемой. Мы не фиксируем изменений в характере действий подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь, которые находятся на усилении границы с Украиной, ни в количественном составе, ни в характере действий в целом, — заверил он.

Демченко отмечает, что украинская разведка и подразделения ВСУ следят за ситуацией на территории Беларуси из-за активного давления России, которая хочет открыто привлечь страну к полномасштабной войне против Украины.

Сейчас смотрят

Он убежден, что границу с Беларусью и Россией тщательно охраняют, поскольку в случае необходимости нужно быть готовыми дать отпор врагу.