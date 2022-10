Европейский Союз договорился о дальнейших санкциях против России и Беларуси в связи с войной против Украины.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По его словам, недавний проект выводов Европейского Совета сильнее в отношении санкций против Беларуси. Ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни.

there seemed to be general consensus among EU for mins yday to move ahead with more sanctions on #Russia (though not on energy) & #Belarus. Recent #EUCO draft conclusions are stronger on Belarus sanctions in this respect. expect this work to be speeded up in coming days. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 18, 2022