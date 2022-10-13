Октябрь, 12 в 21:32

Украина получит системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько будут позволять физические возможности.

Как сообщает спецкор ICTV Владимир Рунец, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по результатам встречи с Контактной группой по обороне Украины в Брюсселе 12 октября.

— Эти системы будут доставлены настолько быстро, насколько мы сможем физически поставить их туда. Мы остаемся сосредоточены на этом. Мы поставим системы, которые имеем в распоряжении, которые такие страны, как, к примеру, Германия, имеют в распоряжении. Мы также попытаемся предоставить дополнительные боеприпасы к существующим системам, которые используют украинские силы, — сказал глава Пентагона.

Он повторил, что вопрос безопасности украинского неба является очень важным для Соединенных Штатов, и добавил, что этот вопрос был важен для всех 50 стран — членов Контактной группы по обороне Украины, которые присутствовали на встрече 12 октября, а также министрам обороны этих государств.

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Фото: Владимир Рунец