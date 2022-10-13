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Факты / Україна

ПВО прибудут в Украину настолько быстро, насколько это возможно физически — Остин

Илья Нежигай, редактор ленты
Міністр оборони США Ллойд Остін

Украина получит системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько будут позволять физические возможности.

Как сообщает спецкор ICTV Владимир Рунец, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по результатам встречи с Контактной группой по обороне Украины в Брюсселе 12 октября.

— Эти системы будут доставлены настолько быстро, насколько мы сможем физически поставить их туда. Мы остаемся сосредоточены на этом. Мы поставим системы, которые имеем в распоряжении, которые такие страны, как, к примеру, Германия, имеют в распоряжении. Мы также попытаемся предоставить дополнительные боеприпасы к существующим системам, которые используют украинские силы, — сказал глава Пентагона.

Он повторил, что вопрос безопасности украинского неба является очень важным для Соединенных Штатов, и добавил, что этот вопрос был важен для всех 50 стран — членов Контактной группы по обороне Украины, которые присутствовали на встрече 12 октября, а также министрам обороны этих государств.

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Фото: Владимир Рунец

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