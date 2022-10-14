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Факты / Україна

Украина получит первые комплексы NASAMS уже в этом месяце — Резников

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
NASAMS

Первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые помогут усилить нашу противовоздушную оборону, Украина получит уже в этом месяце.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр обороны Алексей Резников. По его словам, сейчас украинские военные учатся работать с системами.

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Также Алексей Резников добавил, что Украина получит систему противовоздушной обороны IRIS-T от Германии в этом месяце. Украинские военнослужащие уже завершают соответствующие учения.

Напомним, 11 октября в Белом доме сообщили, что США в ближайшее время передадут Украине две системы NASAMS. В Штатах заявили, что планируют поставить их в ближайшем будущем.

Отметим, что комплексы NASAMS способны одновременно сопровождать и поражать несколько целей. С 2004 года этот ЗРК находится на вооружении США и используется для ПВО Вашингтона.

Также 11 сентября министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подтвердила, что первая из четырех систем IRIS-T будет доставлена ​​в Украину в течение нескольких дней.

С помощью этой системы ПВО можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, поражать реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Фото: Кongsberg

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