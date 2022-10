Зеленский и народ Украины стали лауреатами премии Сахарова

Премия имени Андрея Сахарова За свободу мысли в 2022 году получил украинский народ в лице президента Владимира Зеленского и гражданского общества.

Об этом сообщила глава Европарламента Роберта Мецола во время выступления. Именно Европарламент является основателем этой премии.

По ее словам, все группы Европарламента достигли консенсуса по поводу того, кому именно присудить премию Сахарова.

В своем выступлении она подчеркнула, что последние девять месяцев украинцы героически защищали не только себя и собственную родину, но всю Европу.

They are standing up for what they believe in.

Fighting for our values.

Protecting democracy, freedom & rule of law.

Risking their lives for us.

And today proud winners of @Europarl_EN #SakharovPrize.

No one is more deserving.

Congratulations to the brave people of Ukraine! pic.twitter.com/SORmU2DSbA

— Roberta Metsola (@EP_President) October 19, 2022