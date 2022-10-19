Зеленский и народ Украины стали лауреатами премии Сахарова

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Премия имени Андрея Сахарова За свободу мысли в 2022 году получил украинский народ в лице президента Владимира Зеленского и гражданского общества.

Об этом сообщила глава Европарламента Роберта Мецола во время выступления. Именно Европарламент является основателем этой премии.

– Они отстаивают то, во что верят. Борется за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство права. Рискуют жизнью ради нас. Поздравляем мужественный народ Украины! – отметила она.

По ее словам, все группы Европарламента достигли консенсуса по поводу того, кому именно присудить премию Сахарова.

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В своем выступлении она подчеркнула, что последние девять месяцев украинцы героически защищали не только себя и собственную родину, но всю Европу.

They are standing up for what they believe in. Fighting for our values. Protecting democracy, freedom & rule of law. Risking their lives for us. And today proud winners of @Europarl_EN #SakharovPrize. No one is more deserving. Congratulations to the brave people of Ukraine! pic.twitter.com/SORmU2DSbA — Roberta Metsola (@EP_President) October 19, 2022

Среди номинантов на премию также были основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и колумбийская Комиссия по установлению истины, занимавшейся национальным примирением и урегулированием завершения гражданской войны в стране.

О выдвижении кандидатуры президента Владимира Зеленского и народа Украины на премию в этом году За свободу мнения имени Андрея Сахарова стало известно 12 октября.

В 2018 году премию Сахарова впервые получил украинец – режиссер Олег Сенцов, который тогда был в российской тюрьме. Ему вручили награду в октябре 2019 года после освобождения из российского заключения.