РФ хочет затопить территории, чтобы остановить контрнаступление ВСУ: Подоляк о заминировании Каховской ГЭС

Октябрь, 20 в 22:20

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о планах командующего Объединенной группировкой войск в полномасштабном вторжении России в Украину Сергея Суровикина.

По мнению Подоляка, Российская Федерация готовит техногенную катастрофу в Украине, в частности, посредством минирования оккупантами Каховской гидроэлектростанции.

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Подоляк считает, что настоящий план Суровикина состоит в минировании дамбы и трансформаторов Каховской ГЭС, принудительном вывозе украинцев и переселении нелояльного населения в Россию, затоплении временно оккупированной территории Украины для остановки контрнаступления ВСУ и перекрытия собственного отступления.

Если говорить коротко, то советник главы Офиса президента считает, что Российская Федерация готовится устроить техногенную катастрофу в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС – один из крупных энергообъектов.

По его словам, дамба ГЭС содержит объем около 18 млн куб. м воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.