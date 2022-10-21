Октябрь, 21 в 0:05

Глава британского Министерства обороны Бен Уоллес во время выступления в нижней палате парламента (Палата общин) анонсировал подготовку нового пакета военной помощи для ВСУ, который поможет зимой.

Выступление министра распространил британский телеканал The Sun.

— Поддержка Украины остается приоритетом Министерства обороны. Мы помогаем Украине пополнять запасы для продолжения борьбы. Из-за приближения зимы мы разрабатываем пакет поддержки для Украины в это время года, в который войдут 25 тысяч комплектов зимней формы. Так они (украинские военные, — Ред.) будут более эффективными на поле боя, чем плохо подготовленные и плохо вооруженные россияне, — сказал Уоллес.

Британский министр добавил, что они продолжат предоставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны “на фоне продолжающихся и неизбирательных атак на гражданскую инфраструктуру”.

Сейчас смотрят

— Мы гордимся, что являемся вторым крупнейшим донором военной помощи для Украины. На прошлой неделе я объявил, что Британия передаст Украине дополнительные ракеты для систем ПВО для защиты от российских ударов. Мы продолжаем поставлять оборудование высокого уровня для радиоэлектронной борьбы, которое предоставляет дополнительный уровень защиты против дальнобойных дронов и ракет, — сказал Уоллес.

Министр обороны Британии также рассказал Палате общин о своем незапланированном визите в столицу США, а также сообщил об инциденте 29 сентября, когда российский истребитель выпустил ракету возле британского самолета, который патрулировал международное воздушное пространство над Черным морем.