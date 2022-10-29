В Европе находятся более 4,4 млн беженцев из Украины – ООН

Октябрь, 29 в 17:08

По состоянию на 25 октября количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты в Европе, составило 4 млн 426,75 тысяч. То есть с конца сентября их стало больше почти на 243 тысячи, сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По-прежнему больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше – 1 млн 469,03 тыс., хотя польская пограничная служба сообщила о прибытии с начала войны 7,365 млн украинцев и выезде в обратном направлении 5,547 млн.

На втором и третьем местах – Германия и Чехия. В этих странах количество зарегистрированных беженцев с таким статусом составляет 815,13 тыс. и 452,91 тыс. соответственно.

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В то же время в Германии, где украинцам было разрешено находиться без регистрации до конца августа, зарегистрировано 1 млн 2,67 тыс. беженцев. А в Чехии за статусом защиты обратились почти все прибывшие.

Италия – на четвертом месте по количеству зарегистрированных беженцев из Украины (160,67 тыс.), на пятом – Испания (149,21 тыс.).

Далее следуют Болгария (142,81 тыс.), Великобритания (138,4 тыс.) и Франция (105 тыс.).

В целом, по данным ООН, с начала войны из Украины выехало 14,59 млн человек (без учета потока на въезд), в том числе в Польшу – 7,11 млн, РФ (данные на 3 октября) – 2,85 млн, Венгрию – около 1,63 млн, Румынию – более 1,42 млн, Словакию – 888,4 тыс., Молдову – 670,2 тыс., Беларусь – 16,7 тысяч.

С 28 февраля по 25 октября въехало в Украину 7,144 млн человек.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, которые выехали из Украины из-за войны, перезимовать за рубежом.

Источник: УВКБ ООН