Изнасиловали 22-летнюю украинку и ее 4-летнюю дочь: отчет ООН по военным преступлениям РФ

Октябрь, 19 в 22:02

В одном из оккупированных населенных пунктов Киевской области российские солдаты изнасиловали 22-летнюю украинку, ее мужа и 4-летнюю дочь. Также оккупанты заставили пару заниматься сексом на их глазах.

Об этом говорится в отчете ООН.

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Кроме того, оккупанты изнасиловали 83-летнюю женщину на глазах у ее мужа-инвалида.

56-летняя женщина из села в Киевской области рассказала, как двое российских солдат совершали над ней сексуальное насилие, а третий военный наблюдал за происходящим.

— Эти свидетельства и многие другие в отчете показывают, как российские солдаты использовали изнасилование в качестве оружия войны за восемь месяцев, минувших с начала варварского вторжения, — пишет Daily Mail.

В отчете подробно описывается, как оккупанты без суда и следствия проводили массовые казни в Киеве, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

— В большинстве случаев эти акты изнасилования также приравниваются к пыткам и жестокому или бесчеловечному обращению с жертвами и родственниками, которых заставили смотреть, — говорится в отчете.

В другом селе Киевской области российский солдат вошел и попытался вытащить из дома 50-летнюю женщину. Ее муж отчаянно пытался защитить жену, но русский солдат застрелил его.