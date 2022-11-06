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Швейцария снова запретила передавать Украине боеприпасы к танкам Gepard – реакция Бундестага

Валентина Летяк, редактор ленты
Танк Gepard
Фото: Генштаб ВСУ

Швейцария во второй раз запретила Германии передать Украине боеприпасы к танкам Gepard, ссылаясь на свой нейтралитет в отношениях РФ и Украины. Поэтому глава комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман призвала пересмотреть цепи поставок вооружений.

По ее словам, Германия больше не может быть зависима от подобных вето.

– Что произойдет, если на Германию или одну из стран НАТО нападут, а боеприпасы, изготовленные в Швейцарии, не будут поставляться из-за этого “нейтралитета”? – сказала она.

Штрак-Циммерманн напомнила, что Бундесвер получает из Швейцарии боеприпасы для своей зенитной системы Mantis, для боевой машины пехоты Puma, а также боевых самолетов Tornado и Eurofighter.

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– С точки зрения политики безопасности мир изменился с 24 февраля, и Германия должна немедленно проверить соответствующие маршруты доставки при заказе боеприпасов и изменить или скорректировать их, если это необходимо, – сказала она.

3 ноября Швейцария во второй раз отклонила экспортный запрос правительства Германии на поставки снарядов калибра 35 мм швейцарского производства к танкам Gepard, которые Берлин хочет передать Киеву.

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Источник: Die Zeit

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