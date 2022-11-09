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Ужасные два года: Байден о вероятной победе республиканцев на выборах в Конгресс США

Юля Захарченко, редактор ленты
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что вероятная победа республиканцев на выборах 8 ноября будет означать ужасные два года во время его правления.

Об этом Байден заявил на мероприятии по сбору средств в Чикаго. По его словам, в случае получения большинства голосов в пользу республиканцев, он может подписать вето.

— Если мы проигрываем палату Представителей и Сенат США, тогда это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня есть ручка для подписания вето, — подчеркнул президент Байден.

В то же время 45 президент США Дональд Трамп после голосования во Флориде призвал американских граждан прийти на избирательные участки. Он заявил о надежде на “правильные итоги” выборов, а также пообещал впечатляющие новости из его резиденции Мар-а-Лаго.

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Источник: CNN
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