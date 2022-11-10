Иран заявил о создании гиперзвуковой баллистической ракеты

Ноябрь, 10 в 15:58

Иран изготовил новую гиперзвуковую баллистическую ракету, которую не сможет сбить даже самая сложная система противовоздушной обороны. Об этом заявил сегодня командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде.

По его словам, эта ракета имеет высокую скорость, может маневрировать под и над атмосферой Земли, поражать системы противоракетной обороны (ПРО), и это “огромный скачок в разработке нового поколения ракет”.

– Я не думаю, что в течение десятков лет будет найдена технология, способная противостоять ей, – подчеркнул Хаджизаде.

Иран может передать РФ баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar SRBM. Как отмечал руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, Россия может применить их против нашей страны уже в ноябре.

Сейчас смотрят

Источник: Tasnim