ООН не хочет “любого мира” между Украиной и РФ – генсек Гутерреш

Ноябрь, 13 в 11:14

Генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Пномпене (Камбоджа) подчеркнул четкую позицию ООН по Украине, заявив, то российское вторжение является нарушением Устава Организации и территориальной целостности страны.

В то же время, по его словам, “очень важно создать условия для постепенного возобновления диалога, который приведет к будущему, где будет царить мир”.

– Но не любой мир – мир, основанный на ценностях Устава ООН, и мир, основанный на международном праве, – объяснил Гутерреш.

То есть этот мир предполагает полное восстановление территориальной целостности Украины.

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Недавно на заседании третьего комитета Генассамблеи ООН Россия проголосовала за проект документа, где осуждались ее действия.

Этим голосованием РФ впервые признала агрессивные действия против Украины.