Российский МиГ-31К проводил тренировочные полеты с ракетой Кинжал в Беларуси

Ноябрь, 13 в 18:00

Российский самолет МиГ-31К совершал тренировочные полеты с гиперзвуковой ракетой Кинжал на территории Беларуси, сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн.

— Появились фотодоказательства, что Миг-31К ПКС РФ с регистрационным номером RF-92339, который летал над Беларусью в сопровождении истребителя из Барановичей, проводил полеты, неся на себе гиперзвуковую аэробалистическую ракету Х-47М2 Кинжал, — говорится в сообщении.

На снимке можно заметить, что МиГ-31 с номером RF-92339 был переоборудован в модификацию К (это самолет, способный перевозить крылатые ракеты Кинжал), а ранее соответствующие данные были только об RF-92462.

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Специалисты мониторинговой группы предполагают, что третий МиГ-31К с номером RF-92333 в Мачулищах также может нести на себе Кинжалы для запуска на расстоянии около 2 тыс. км.