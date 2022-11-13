В Воздушных силах объяснили, когда РФ может нанести массированный удар по Украине

Ноябрь, 13 в 17:05

Россия не отказалась от своих намерений терроризировать украинский народ и уничтожать инфраструктуру, поэтому враг может нанести новый массированный удар по нашему государству.

Об этом в эфире телеканала Freedom заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, новая атака не обязательно будет в понедельник, ведь все зависит от многих факторов.

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– Вероятно, это может быть что-то с использованием как крылатых ракет, так и ударных беспилотников. В море снова вышли носители Калибров, так что ожидать можно в любое время. Все зависит от планов оккупантов, положения войск, погодных условий, – сказал он.

Игнат отметил, что в скором времени Украина получит от США четыре комплекса ПВО Avenger, которые усилят нашу систему противовоздушной обороны.

Впрочем, украинской армии все еще очень необходимы системы IRIS-T, NASAMS, SAMP-T, поскольку они могут существенно противостоять баллистическим ракетам.

— Avenger – это оружие, которое может помочь на некоторых участках фронта. Дальность небольшая, около 5 км. Это мобильный комплекс, вооруженный ракетами Stinger. Восемь ракет могут находиться на нем одновременно, также там есть пулеметная установка, – сказал Юрий Игнат.

На днях Юрий Игнат рассказывал, что армия РФ снизила интенсивность атак на Украину, поскольку, вероятно, скапливает запасы ракет для нового массированного удара.

По его словам, враг понял, что “эффекта” от единичных ударов не так много, как от массированных.