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Освобождение Херсона не является поворотным пунктом в войне — британский адмирал

Юля Захарченко, редактор ленты
Освобождение Херсона не является поворотным пунктом в войне — британский адмирал
Фото: Getty Images

Отступление армии России из Херсона является значительным прогрессом Вооруженных сил Украины. Об этом заявил главнокомандующий армии Великобритании, адмирал Энтони Радакин, комментируя контрнаступление украинских бойцов на Херсонщине и в других областях.

– Россия провалила все свои стратегические цели. Она хотела покорить Украину, а произошло наоборот, – убежден он.

Радакин считает, что освобождение Херсона не является поворотным пунктом в полномасштабной войне против Украины. По его мнению, это однозначный успех ВСУ, однако есть еще много работы, поскольку российские захватчики продолжают нападать на Украину.

– Украина потеряла позиции, которые ей нужно отвоевывать. В Украине есть миллионы людей, которые не живут в своих домах… Есть миллионы людей, которые страдают от атак на электрическую или инфраструктуру водоснабжения. Намеренное нападение на мирных жителей является военным преступлением, и это все еще продолжается, — обратил внимание он.

Он добавил, что неудача России не повышает перспективу предполагаемого ядерного удара. По мнению адмирала, это был бы еще один совершенно ужасающий шаг РФ, однако сейчас нет признаков, что Кремль может предпринять такие действия.

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Источник: The Guardian
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