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Детонировало три часа: в Чаплинке под Херсоном нанесли мощные удары по оккупантам

Юля Захарченко, редактор ленты
Детонировало три часа: в Чаплинке под Херсоном нанесли мощные удары по оккупантам
Фото: Генштаб ВСУ

В поселке Чаплинка на Херсонщине нанесли мощные удары по месту, где сосредотачивалось большое количество российских военных.

После этого вспыхнул сильный пожар и последующая детонация боеприпасов, продолжавшаяся более трех часов.

Об этом сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, после ударов оккупанты, которым удалось уцелеть, грузили вертолеты и оборудование, чтобы подготовиться к бегству.

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– Херсонщина. Ночью мощный прилет по оккупантам в Чаплинке — пожар и сильная детонация в течение трех часов. Уцелевшие орки организовали выход техники, грузили вертолеты на тралы, собирали оборудование, палатки. Убегали, – отмечает Хлань.

Сейчас продолжается активное контрнаступление ВСУ на Херсонщине, Кинбурнской косе на Николаевщине, части Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые пока еще остаются под оккупацией армии Российской Федерации.

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