Европейский Союз официально запустил тренировочную миссию для украинских военных. Военную подготовку должны пройти 15 тыс. военных.

Об этом сообщили в пресс-службе чешского председательства в Совете ЕС.

Решение вступит в силу с момента опубликования в Официальном журнале ЕС.

???? FAC | @EUCouncil has launched the EU Military Assistance Mission #EUMAM to support #Ukraine in Russia’s ongoing war of aggression and provide training to up to 15000 Ukrainian Armed Forces personnel. Decision enters into force on publication in the Official Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/WqZcYnBOyw

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) November 14, 2022