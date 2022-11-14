Ноябрь, 14 в 16:49

Европейский Союз официально запустил тренировочную миссию для украинских военных. Военную подготовку должны пройти 15 тыс. военных.

Об этом сообщили в пресс-службе чешского председательства в Совете ЕС.

– Совет ЕС запустил миссию по военной помощи EUMAM для поддержки Украины в продолжающейся агрессивной войне РФ и для проведения обучения до 15 тыс. военных украинских Вооруженных сил, — отмечается в сообщении.

Решение вступит в силу с момента опубликования в Официальном журнале ЕС.

Сейчас смотрят

???? FAC | @EUCouncil has launched the EU Military Assistance Mission #EUMAM to support #Ukraine in Russia’s ongoing war of aggression and provide training to up to 15000 Ukrainian Armed Forces personnel. Decision enters into force on publication in the Official Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/WqZcYnBOyw — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) November 14, 2022

Речь идет о Миссии военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine). Это специальная тренировочная миссия для украинских военных, целью которой является усиление ВСУ (включая Силы территориальной обороны) для эффективной защиты нашего государства от российской агрессии.

Миссия будет работать на территории стран-членов Евросоюза. Для координации тренировок в Брюсселе будет создан оперативный штаб. Командующим миссии планировали назначить французского вице-адмирала Эрве Блежана.

Идею создания военной миссии для Украины выдвинул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В настоящее время ряд стран Евросоюза уже проводят учения для украинских защитников на двусторонней основе.

В то же время, тренировочная миссия Евросоюза позволит расширить масштабы учений за счет четкой командной структуры. EUMAM будет открыта для участия третьих стран.

Мандат тренировочной миссии продлится два года, в течение которых в ЕС планируют подготовить около 15 тыс. украинских военнослужащих.

Общую сумму расходов в Совете ЕС ранее оценивали в €106,7 млн.

Создание миссии в октябре согласовали министры иностранных дел стран Евросоюза. Тогда отмечалось, что она может начать работу уже в середине ноября этого года.