Ноябрь, 15 в 17:34

Европа должна изменить модель поддержки Украины, увеличив объемы помощи до 1% от ВВП Европейского Союза.

Такое предложение озвучил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу по итогам встречи с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе. Темой переговоров была поддержка Украины в развязанной РФ полномасштабной войне.

– Европейские страны должны применить другой подход, другую парадигму поддержки Украины. Нынешнего темпа недостаточно, — заявил Рейнсалу.

Он напомнил, что Украина тратит сейчас большинство своих финансов именно на противодействие полномасштабной агрессии РФ. При этом ВВП Украины “составляет 1% ВВП Евросоюза”.

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– По сути, вся эта борьба сейчас держится на Украине. Большинство расходов уходит на эту борьбу. А Европа в целом поддержала их примерно пятой частью процента (0,2%, – Ред.) своего ВВП. Мы уже изменим ситуацию, если сможем поднять поддержку на вооружение и финансовую помощь до 1% нашего ВВП, — подчеркнул Рейнсалу.

Следует отметить, что Европейский Союз действует как единый рынок, состоящий из 27 стран. В 2021 году общий ВВП Евросоюза составил €14,5 трлн.

Недавно Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине €18 млрд макрофинансовой помощи на 2023 год. В Киеве ожидают, что эти средства помогут покрыть значительную часть дефицита госбюджета, который составит $38 млрд.

Источник: ERR