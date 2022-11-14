Убытки Украины из-за российской войны составили треть национального ВВП – Минфин

Ноябрь, 14 в 20:04

Из-за войны, развязанной Российской Федерацией, Украина получила убытки на треть национального ВВП. В дальнейшем ожидается, что потери экономики составят около 33-35% валового внутреннего продукта Украины.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил на брифинге в понедельник, 14 ноября.

– Наши оценки совпадают с оценками наших международных партнеров, ориентировочно потери ВВП будут 33-35%, – заявил Марченко.

Министр подчеркнул, что потери ВВП в номинальной стоимости на 2022 год составят более 1 трлн грн, тогда как по итогам трех первых кварталов падение оценивается на уровне 30%.

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Также он добавил, что дефицит бюджета 2022 года будет выше, чем в 2023, потому что этот год значительно сложнее следующего.

Как объяснил Марченко, почти половина украинского бюджета – это внешнее финансирование.

– Прогнозируемость и ритмичность поступлений – это наиболее сложная часть в переговорах с внешними партнерами. Не все средства пришли в договоренные сроки, не все договоренности выполняются. В следующем году мы получим определенную предсказуемость. Решение по прогнозируемости будет решено, – пообещал министр.

Марченко особо отметил, что почти половина бюджета направляется на сектор обороны. А именно, речь идет о 1 141 млрд грн.