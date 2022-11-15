Орбан созывает Совбез из-за нефтепровода Дружба и ракетного удара по Польше
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созывает Совет национальной безопасности и обороны из-за нефтепровода Дружба и ракетных ударов на территории Польши.
Об этом сообщает государственный секретарь по международным коммуникациям и отношениям, международный представитель Кабинета премьер-министра Польши Золтан Ковач.
По предварительным данным, причиной созыва СНБО в Венгрии стало повреждение объекта энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов РФ по Украине.
Венгерские издания отмечают, что российская ракета попала в трансформаторную подстанцию системы электроснабжения на белорусско-украинской границе, отвечающей за бесперебойную работу нефтепровода Дружба.
Представители венгерской государственной энергетической компании MOL подтвердили прекращение прокачки нефти через нефтепровод Дружба.
В компании утверждают, что получили уведомления от украинской стороны об обстреле российской артиллерией трансформаторной подстанции.
— В результате удара временно прекращены поставки нефти по нефтепроводу Дружба в Венгрию, Чехию и Словакию, – говорится в сообщении.
Нефтепровод Дружба начинается в России на восточном берегу Волги и делится на две ветви в Беларуси: северная ведет в Польшу и Германию, южная следует через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.