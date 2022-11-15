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Факты / Происшествия

ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском

Юля Захарченко, редактор ленты
польські винищувачі MiG-29 Fulcrum
Фото: Depositphotos

Военно-воздушные силы Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском, сообщает издание Visegrad.

На польскую ферму, куда попали две российские ракеты, прибыли армия и представители прокуратуры.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

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Иностранные журналисты высказывают предположение, что польский Комитет собирают из-за российских ракет, упавших недалеко от государственной границы.

По данным польских изданий, в селе Пшеводув, расположенном возле украинской границы, две ракеты Российской Федерации попали в зерносушилки.

По предварительной информации, в результате ударов два человека погибли. На место происшествия прибыли польская полиция, прокуратура и войска.

Латвийский премьер-министр отмечает, что преступный российский режим выпустил ракеты, ударившие не только по мирным украинцам, но и упавшие на территорию НАТО в Польше.

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