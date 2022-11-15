РФ не планирует покидать остальную часть оккупированной Украины, будут бои – Пентагон

Ноябрь, 15 в 11:59

Освобождение Херсона от россиян – большая победа, однако РФ вряд ли откажется от остальных оккупированных территорий, за которые будут идти тяжелые бои.

Об этом сказал на брифинге высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

– Россияне, похоже, не собираются покидать остальную часть оккупированной Украины, несомненно, впереди еще тяжелые бои. Но освобождение Херсона является значительным достижением и свидетельством мужества, решительности и стойкости украинского народа и его вооруженных сил, – подчеркнул он.

В Пентагоне также прогнозируют возможное замедление боевых действий из-за приближающейся зимы, заверив, что поддержка США не замедлится, поскольку она зависит не от погоды, а от потребностей украинцев.

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На прошлой неделе США объявили о дополнительной помощи для Украины в размере $400 млн, являющейся частью пакета в $18,6 млрд, который Вашингтон обязался предоставить Киеву с начала полномасштабного вторжения России.

Источник: U.S. DepartmentofDefense